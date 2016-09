Keldi palvest Maksim Galkinini − valik on teie!

7. september 2016

Siit ta tuleb − Jõhvi kontserdimaja uus hooaeg, tihedalt täis häid ja väga häid kontserte.

Nüüd on lugu selline…

Nii?

…et pärast põgusat tutvumist Jõhvi kontserdimaja kohe-kohe algava hooaja kavaga olen ma väga kuri.

Nii?!

Sest kavas on nii palju häid kontserte, et ma kuhugi mujale enam ei jõuagi! Tõesti, suurepärane kava on kokku pandud.

Rõõm kuulda. Mulle endale tundub ka. Vähemasti detsembrini on mu süda rahul: on suuri projekte, on väikesi põnevaid kooslusi, on Eesti artiste, on välismaa artiste. Detsember on eriti tihe, siis tuleb meile külla tulla vaat et üle päeva.

Ja on selliseid asju, mida pole Jõhvi kontserdimajas kunagi olnud: 16. oktoobril toimub siin Venemaa 3D-muusikali “Alice Imedemaal” esietendus. Ma pole veel 3D-kinoski käinud!

Ma isegi ootan põnevusega, kuidas see hakkab välja nägema.

Hooaja avakontsert saab olema võimas: 17. septembril on laval Valgevene riiklik akadeemiline sümfooniaorkester ning kavas Oginski, Grieg ja Šostakovitš.

Jah, see on väga heal tasemel orkester. Ja 3. detsembril on Eesti riikliku sümfooniaorkestri kontsert, kavas on Pärt, Sibelius ja Tšaikovski, dirigeerib Kristjan Järvi. Järvide pere mehi pole meie majas tükk aega käinud.

Need on suured võimsad kontserdid, aga mul on hea meel ka väiksemate, kuid samas väga hõrkude, süvamuusika kõrgklassi kontsertide üle, mida oleme kavasse pikkinud. Veel paar aastat tagasi me ei julgenud neid kontserte Jõhvi tuua, aga meie publik on väga palju arenenud ning on nendeks valmis. Nii esineb 2. novembril hingedepäeva kontserdil kammerkoor Collegium Musicale. Kavas on Tõnu Kõrvitsa “Stabat materi” Eesti esiettekanne ja Doris Kareva tekstile loodud “Linnuteelaeva” maailmaesiettekanne.

Ja sõbrad Itaaliast, Teatro di Milano, kes näitas ennast täies hiilguses eelmisel aastal Jõhvi balletifestivalil − 1. detsembril näeme nende esituses balletti “Pähklipureja”.

Teatro di Milano sai balletifestivalil väga sooja vastuvõtu osaliseks ning neist on saanud suured Eesti fännid. Seekord annavad nad Eestis kaks etendust, üks leiab aset Tallinnas, teine Jõhvis. Mul on hea meel ka Eesti rahvusooperi külalisetenduste üle, mis toimuvad meie majas kord poolaastas. 24. novembril näeb muusikali “Minu veetlev leedi” ja veebruaris Toomas Eduri lühiballette. Nii et balletietendusi näeb meie majas mitte ainult festivali ajal.

Džässi poole pealt… Ma olen Toila “Sadamajazzis”pettunud. Korraldus − suurepärane, koht − suurepärane, pealegi on tegemist tasuta kontsertidega. Et mida veel tahta, aga ka džässis puhuvad uued tuuled, kuid neid seal ei kuule. Ja kui lauljateks on kutsutud küll tuntud nimed, kes aga džässlauljatena pole mitte keegi, siis… On tulemus igav. Jõhvi kontserdimaja kavas näen ma igatahes palju rohkem lubavaid džässikontserte.

Prantsuse džäss on meil jah esindatud juba mitmendat sügist. See on nüüdisdžäss. Kes otsib džässi standardeid, sellele peaks sobima 20. oktoobril toimuv kontsert “Porgy & Bess in Jazz”, kus solistideks on Rootsi laulja ja tromboonimängija Nils Landgren ja Liisi Koikson. Ma ise ootan seda kontserti väga. Džässisõbrad meie majas igatahes nälga ei jää. Küll aga muretsen ma etnosõprade pärast. Viljandi pärimusmuusika aidas toimuvad praegu muudatused, kuid kindlasti me jätkame nendega koostööd ning saame kammersaalis ka etnosõpru mõne kontserdiga rõõmustada. Need lisanduvad hooaja kavasse, nagu ka teatrite külalisetendused.

Mõni aeg tagasi jäi mu kõrv raadiot kuulates pidama ühel vene naislauljal. Väga huvitav esitus oli. Selgus, et tegemist on ansambliga Gorod 312. Ja ole lahke − 10. oktoobril on nad Jõhvi kontserdimajas.

Nad andsid suvel Sillamäe merepäevadel lühikese kontserdi, hõigates välja, et täispikk kontsert tuleb Jõhvis. Ka mina avastan vene kergemuusikas igal hooajal endale midagi uut. Nii näiteks ei tea ma suurt midagi lauljatar Glukozast, kes esineb meil 9. detsembril.

Viimane suurim furoori tekitanud kontsert oli mullu veebruaris, kui esinejaks oli Dima Bilan isiklikult. Publiku hulgas oli ka tema fänne Londonist ja Riiast. Enne kontserti saime kõnesid, et kas ikka tuleb isiklikult Dima või ei tule. Ma loodan, et samamoodi avastavad venelased endale igal hooajal midagi uut eesti muusikas. Tänu sellisele mitmekesisusele ongi Jõhvi kontserdimaja programm kirjum ja emotsionaalsem kui mujal.

Sel hooajal tuleb siis Maksim Galkin, isiklikult. 6. novembril.

Ühe korra on ta siin juba käinud, paari aasta eest. Tagasiside oli hea. Loodame, et noorhärra on vahepeal veelgi arenenud ning tema huumor küpsemaks muutunud.

7. detsembril on laval laulvad nukuteatri näitlejad, 26. detsembril laulab Tanel Padar, kes astub üles seekord mitte ainult oma ansambliga, vaid ka koos Estonian Dream Big Bandiga.

Ma juhiks tähelepanu veel sellele, et 11. detsembril toimub koostöös Tallinna filharmoonia, Iirimaa suursaatkonna ja Culture Ireland Fondiga Iirimaa ansambli Dordan kontsert, kus loeb Iiri õnnistussõnu ja Keldi palveid vaimulik Jaan Tammsalu.

Jah, ka sellele kontserdile jäi mul pilk peale. Palve “Ja kuni me kohtume taas, hoidku sind Jumal oma peopesa kumeruses” − mulle oli see mõnda aega tagasi avastus, et tegemist on Keldi palvega. Väga omanäoline kontsert tõotab tulla.

Meil ei ole sellist kontserdiformaati väga ammu olnud. Pealegi on Jaan Tammsalu, kes on paljudele tuttav raadioeetri kaudu, väga tore avastus. Ta on väga suur muusikasõber ning andnud koostöös eesti muusikutega ka paar plaati välja.

Nii et jah, põnev leid ja põnev Iiri ansambel. Mind on Iiri muusikaga tuttavaks teinud Viljandi folk ja vennad Johansonid. Tänu neile olen ma jõudnud Iiri muusika plaatideni, mis minu meelest sobivad eriti hästi kuulata vihmastel ja lumesajustel päevadel. Kui Tallinna filharmoonia selle projekti välja pakkus, leidsin, et sobiks advendiaega imehästi. 16. detsembril toimub aga Alexela pühademeeleolu kontsert, kus esineb Joscho Stephan Trio Saksamaalt. Kitarrist Joscho Stephan on väga põnev kitarrist, väga omapärane ning uskumatult hea tehnikaga.

Ma olen tahtnud ammu Mihkel Polli kuulata. Viimati, kui ma teda esinemas nägin, oli ta ikka väga noor. Ja ta tulebki − 7. detsembril.

Jah, Mihkel Poll on pikalt Londonis olnud. Sel kontserdil esineb ta koos oma õe, viiulimängija Mari Polliga. See on “Klassikatähtede 2016″ kõrval jälle väga hea kontsert.

Õigus, ja “Klassikatähed 2016″ tuleb ju ka, juba 1. oktoobril.

Just. See on pealegi tasuta kontsert. Ja jaanuaris annab üks “Klassikatähtede” saate finalist soolokontserdi − Kristiina Rokaševitš.

Eile algas Jõhvi kontserdimajas piletite soodusmüük, see kestab nädal aega ning soodsamalt on müügis terve hooaja piletid, kevadeni välja. Ja kui ostad seitse piletit, siis saad ju veel…

…valida, kas kutse Eesti rahvusmeeskoori jõulukontserdile või hooaja lõppkontserdile. Lõppkontsert on tänavu teistsugune: see toimub hoopis kirikus, kus kontserdi annab juubelituuril olev Tallinna filharmoonia kammerkoor.