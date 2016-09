Marko Kristal hakkab juhtima Kohtla-Järve jalgpalliklubi

7. september 2016

Eesti rahvuskoondises 143 mängu pidanud ja peatreenerina Tallinna Levadia kahel korral meistritiitlini tüürinud Marko Kristal asub nüüd juhtima Kohtla-Järve JK Järvet, mille esindusmeeskond heitleb praegu esiliigasse püsima jäämise eest.

“Paberid on veel vormistamisel, aga lähiajal asun tõesti ametisse,” sõnas Kristal eile Põhjarannikule, täpsustades, et temast saab nii JK Järve tegevjuht kui vanemtreener.

Tugeva püramiidi ehitamine

Kristali sõnul on tema pikaajaline eesmärk aidata Kohtla-Järvel toimima panna tugeva püramiidiga jalgpalliklubi, kus käiks vilgas noortetöö ning mille esindusmeeskond võiks mõne aasta pärast tõusta meistriliigasse. “Kohtla-Järve on Eesti mõistes jalgpalli arendamiseks küllaltki suur koht. Loodetavasti valmib siin mõne aasta jooksul ka nüüdisaegne staadion,” sõnas ta.

Marko Kristal on Ida-Virumaaga tihedamalt seotud olnud tänavuse aasta algusest, mil ta asus tööle jalgpalliliidu Ida-Virumaa koordinaatorina, kelle ülesandeks on olnud tegelda talenditreeningute, kooliprojektide ja mängijate otsimisega. Muu hulgas toimus tema eestvedamisel juunis ka Hispaania nimeka klubi FC Valencia treenerite juhendamisel nädalane vutilaager Vokas, kus osales ligikaudu 80 poissi.

Hooaja alguses pidi Kristalist saama ka meistriliigas mängiva Sillamäe Kalevi teine treener, ent selles ametis ta tegelikult tööle ei asunudki. “Klubi poolt ei olnud selleks justkui huvi,” tõdes ta.

Praeguste plaanide järgi peaks Kristal jätkama ka Ida-Virumaa koordinaatori tööd, kuid varasemast väiksema koormusega. “Põhitähelepanu koondub edaspidi siiski JK Järve tegemistele,” märkis ta.

Et andekad noored ära ei kaoks

Ida-Virumaa poisid on nooremates vanuseklassides sageli jõudnud Eesti paremate hulka, kuid noorte ja juunioride seas enam mitte. Samuti on meistriliigas mängivate Narva Transi ja Sillamäe Kalevi põhikoosseisu jõudnud vaid vähesed kohalikud kasvandikud ja mõlemad klubid on seni pidanud suuresti toetuma võõrmängijatele. Ka Eesti täiskasvanute rahvuskoondisesse on viimase veerandsajandi jooksul jõudnud vaid kaks Ida-Virumaalt pärit jalgpallurit: Narvast Jevgeni Novikov, kes esindas koondist 13 korral, ja Sillamäelt Andrei Sidorenkov, kes on pidanud sinimustvalge lipu all 21 kohtumist.

Marko Kristali sõnul on põhiline probleem, et paljud Ida-Viru noored kipuvad 15-16aastaselt jalgpalli jaoks kaotsi minema. “Püüame otsida lahendusi, kuidas siinseid noori andeid Eesti jalgpalli jaoks paremini hoida ja arendada,” sõnas ta.

JK Järve moodustus 2012. aasta lõpus, kui Kohtla-Järvel jalgpalli arendamise huvides ühinesid kaks kohalikku klubi Alko ja Lootus. “Tahame luua jalgpallipere, kus lööks kaasa treenerid, juhtkond ja lapsed ning eriti aktiivselt nende laste vanemad. Tahame näidata meie noortele, et neil võib olla profimängija tulevikku, et sellega saab raha teenida,” rääkis tookord üks klubi asutajatest Vitali Tuljakov.

Tänavu suvel tabas JK Järvet korvamatu saatuse hoop, kui pärast pikaajalist haigust 46aastane Tuljakov suri. JK Järve eestvedamine jäi suuresti teise asutaja Andrei Škaleta õlule.

Esiliigas pole kerge olnud

Andrei Škaleta sõnul on Marko Kristali liitumine JK Järvega suur sündmus, mis peaks andma klubi arendamisele uut hoogu.

Tänavu esimest korda esiliigasse tõusnud JK Järvel pole kanna kinnitamine Eesti tugevuselt teise kümne jalgpallimeeskondade seas läinud kergelt. Kui hooaja viimase veerandi mängud on veel ees, asub Järve 23 punktiga eelviimasel, üheksandal kohal. Reglemendi järgi langevad esiliigast otse välja kaks viimast meeskonda, kaheksandale kohale tulnul seisavad ees üleminekumängud.

Praegu lahutab Järvet seitsmendal kohal püsivast Tartu Santosest 11 ja kaheksandal kohal olevast Nõmme Kalju noortevõistkonnast neli punkti. Samas viimasele kohale langenud Vändra Vaprust edestab Järve vaid kahe punktiga. Viimases voorus toimunud omavahelises mängus tegi Järve Vändraga võõrsil viigi. Selles mängus polnud Järvel kaasas ühtegi varumeest.

Andrei Škaleta tõdes, et esiliiga konkurentsiga kohanemine on osutunud oodatust raskemaks. Suvel on olnud raskem ka argipäeviti mängijaid võõrsil toimuvateks kohtumisteks kokku saada. “Mitmed mängijaid said näiteks taas VKGsse tööle ja neil ei ole lihtne tööpäeva vabaks saada,” tõi ta näite.

Samas ütles Škaleta, et meeskond võitleb kindlasti sügisel hambad ristis selle nimel, et tagada ka järgmiseks hooajaks endale koht esiliigas.

Jalgpalliliit on kaalunud esiliigast meistriliiga duubelmeeskondade ja noortevõistkondade eraldamist ja neile omaette liiga loomist. Sel juhul säilitaksid esiliigas koha kõik iseseisvad klubid ja neile lisanduks vastaseid praeguselt esiliiga B-tasandil. Jalgpalliliidu infojuhi Mihkel Uibolehe sõnul ei õnnestu seda kavatsust veel aga ilmselt järgmisel hooajal ellu viia. “Selle eelduseks on, et kõigil kümnel meistriliiga klubil on ka oma U21 võistkond,” sõnas ta.