Põhjarannik teisipäeval, 6. septembril

6. september 2016

* Eesti rahvuskoondises 143 mängu pidanud ja peatreenerina Tallinna Levadia kahel korral meistritiitlini tüürinud Marko Kristal asub nüüd juhtima Kohtla-Järve JK Järvet, mille esindusmeeskond heitleb praegu esiliigasse püsima jäämise eest. Kristali sõnul on tema pikaajaline eesmärk aidata Kohtla-Järvel toimima panna tugeva püramiidiga jalgpalliklubi, kus käiks vilgas noortetöö ning mille esindusmeeskond võiks mõne aasta pärast tõusta meistriliigasse. “Kohtla-Järve on Eesti mõistes jalgpalli arendamiseks küllaltki suur koht. Loodetavasti valmib siin mõne aasta jooksul ka nüüdisaegne staadion,” sõnas ta.

* Sel nädalavahetusel toimus Ida- ja Lääne-Virumaal Kirde maakaitseringkonna õppus “Põhjakonn”, kus kaitseliitlased Viru, Alutaguse, Järva, Jõgeva, Tallinna ja Rapla malevast ning kaitseväelased Scoutspataljonist harjutasid koos liitlastega Suurbritanniast, Ameerika Ühendriikidest ja Leedust üksuste ning staapide vahelist koostööd lahingutegevuse läbiviimisel. Paari tuhande osalejaga õppusel kasutusel olnud soomukeid, jalaväe raskerelvi ja automaatkäsitulirelvi tutvustati ka kohalikele inimestele Avinurmes ning Iisakus.

* Tänase Põhjaranniku kultuuriküljel on intervjuu Jõhvi kontserdimaja direktor Piia Tammega, kes räägib, mida põnevat algaval hooajal Ida-Viru kultuuritemplis näha ja kuulda saab. Tulevad nii Eesti kui Valgevene riiklikud sümfooniaorkesterid, Teatro di Milano balletietendusega “Pähklipureja”, Pranstusmaa ja Rootsi džässmuusikud, Estonian Dream Big Band koos Tanel Padariga, Kõrgõztani ülimenukas popbänd Gorod 312, Venemaa tuntuim naerutaja Maksim Galkin ja palju muud huvitavat.

* Aidu Veespordikeskuse rajamise eestvedaja Hardi Murula lahkus sihtasutuse juhatusest ja nüüd peab sama ametit Aidus nii autosafareid kui veematku organiseeriv Imre Poom. “Minu aeg seal sai lihtsalt läbi,” põhjendas Murula oma lahkumist. 2013. aastal valmis sõudekanali süvend ning 2014. aasta kevadest on Aidu karjääriala ja kaevatud sõudekanal täitunud rohekassinise veega ning objektist saanud inimeste lemmiksihtpunkte Ida-Virumaal. “Paraku on paljud asjad ka põhjendamatult kaua veninud: lõpuni ei ole jõudnud keskuse arendamiseks vajalike maade üleandmise protsess, mistõttu pole ka võimalik teenuste pakkumiseks vajalikku taristut rajada,” ütles ta. Erisugustel põhjustel ei ole Aidu veespordikeskusel õnnestunud müüa teenuseid sellisel määral, et tagada piisav sissetulek, mis võimaldaks tegevjuhi või juhatuse liikme palkamist.