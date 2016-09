Jalgpall õpetab noortele eluoskusi

5. september 2016

Kohtla-Järvel sai sel eelmisel nädalal alguse Inglismaalt pärit SPIN-arenguprogramm ligemale 90 noorele, kellel on elus vähem võimalusi. See peaks parandama nii nende vutimängu- kui sotsiaalseid oskusi.

SPIN-programmi tegevjuht Keit Fomotškin kinnitas, et programmi on katsetatud Eestis poolteist aastat ning sellega on saavutanud osalejate jalgpalli- ja sotsiaalsete oskuste arendamisel häid tulemusi.

Edulood ette näidata

“Viimase poolteise aasta jooksul on programmist saanud osa üle 400 Tallinna noore, kelle seast on ette näidata mitmeid edulugusid nii spordiväljakul kui kodu- ja kooliseinte vahel.”

Fomotškini sõnul on tegu ainulaadse algatusega, kuna seotakse sportlik tegevus ning töötoad, kus õpitakse eluks vajalikke sotsiaalseid oskusi, nagu näiteks meeskonnatöö, suhtlemisoskus, konfliktide ennetamine, aja planeerimine ja oma eesmärkide saavutamine. Peale selle kannab programm positiivseid väärtusi, nagu aktiivsus, avatus ja hoolivus.

Fomotškin lisas, et kuna jalgpall on Ida-Virumaal populaarne, sobib spordil põhinev arenguprogramm hästi ka siia. “Jalgpall on konks, mis toob noored kokku ja motiveerib programmis osalema. SPIN-programmi suurim väärtus on selles, et see ühendab spordi, vaba aja tegevuse ja mitteformaalse hariduse, kusjuures omavahel teevad koostööd jalgpalliklubi, koolid, linn ja politsei.”

Osalemine tasuta

Kohtla-Järvel alustab tööd kolm treeningugruppi: 10-13aastastele poistele mõeldud rühmad Ahtme ja Järve linnaosas ning 10-13aastastele tüdrukutele mõeldud grupp Ahtme linnaosas. Osalemine on noortele tasuta ning eelnevat jalgpallioskust ei eelda. Kõiki gruppe juhendavad koostöös jalgpalliklubiga Järve valitud treenerid ja noorsoo- või sotsiaaltöö taustaga abitreenerid. Igal nädalal toimuvad kaks treeningsessiooni ning üks kohtumine muudeks tegevusteks.

Treeningutel löövad kaasa ka politseinikud. Fomotškin selgitas, et nii tekib noorte ja politsei vahel usalduslik suhe, julgus rääkida oma probleemidest ja saada oma küsimustele vastus.

Ida prefekti Vallo Koppeli sõnul osaleb politsei- ja piirivalveamet programmis eeskätt selleks, et vabaneda karistusorganisatsiooni mainest. “Tahame olla kõigi kogukonnaliikmete kõrval ja anda oma panuse kogukonna arenguks.”

SPIN tugineb Inglismaal töötavale spordiprogrammile Kickz, mida on saatnud sealsete noorte seas suur menu.

“Suurbritannias on alates 2006. aastast programmis osalenud üle 100 000 noore. Seal tehakse koostööd selliste klubidega nagu Manchester United, Liverpool ja Londoni Arsenal. Toome Kohtla-Järvele väga väärtusliku kogemuse,” märkis Fomotškin.

Eestis toetavad Euroopa sotsiaalfondi rahastatavat programmi siseministeerium, Eesti jalgpalli liit, Kohtla-Järve linn, Briti Nõukogu, politsei- ja piirivalveamet, Heateo sihtasutus ning koolid.

“SPIN on väga hea võimalus aidata osalejaid elus edasi ning luua samas tugevamat kogukonnatunnet. Paneme omalt poolt suure rõõmuga õla alla ettevõtmisele, mis annab noortele sedavõrd sisuka ja aktiivse võimaluse vaba aega veeta,” kinnitas Kohtla-Järve aselinnapea Niina Aleksejeva.

Linnapea kohusetäitja Ljudmila Jantšenko avaldas lootust, et läbi programmi tõuseb seal osalevate noorte aktiivsus ja huvi spordi vastu.