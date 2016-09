Jõhvi uus võim ajas endise oponendi ametniku kohalt minema

5. september 2016

Jõhvi vallavanem Eduard East tegi ehitusspetsialistile Kalev Naurile ettepaneku ametist lahkumiseks, viimane seostab seda enda kunagise osalusega volikogu töös praeguse võimu vastasleeris.

Eile oli aasta ja kolm kuud Jõhvi vallavalitsuses ehitusspetsialistina töötanud Kalev Nauril viimane tööpäev. Selle nädala teisipäeval kutsus vallavanem Eduard East ta enda kabinetti ja tegi ettepaneku lahkuda ametist poolte kokkuleppel.

East: džentelmenlik kokkulepe

“See oli džentelmenlik kokkulepe,” vastas Eduard East Põhjaranniku küsimusele, kellelt tuli initsiatiiv ja kas volikogu enamus avaldas selleks vallavanemale survet. East ei soovinud Nauri lahkumist põhjalikumalt selgitada, kuid tunnistas, et töö kohta tal ehitusspetsialistile mingeid etteheiteid polnud. Kokkuleppe kohaselt Naur lahkub ja saab hüvitiseks nelja kuu töötasu.

Naur ütles, et nõustus kokkuleppega, sest ei soovinud hakata vägikaigast vedama. “Muidugi oleksin võinud hakata vastu punnima, sest mingit juriidilist alust minust vabanemiseks ju polnud. Aga küllap oleks siis hakatud minu järel passima ja otsima vigu. See oleks mulle tähendanud pikaajalist närvikulu ning mulle pole seda vaja,” rääkis Naur eile Põhjarannikule.

Ta ütles, et ratsionaalselt võttes polnud temast vabanemine valla jaoks mõistlik samm. “Vald on minu koolitamiseks nii palju panustanud ja tegelikult olen ma alles nüüd selle ameti päris selgeks saanud. Ja see pole mingi lihtne töö, arvestades, kuidas viimase aja jooksul on ka mitmed valdkonda puudutavad seadused põhjalikult muutunud,” sõnas ta, lisades positiivse poole pealt, et nüüd on tal vähemalt amet selge ja küllap on nende teadmistega inimest mujalgi vaja.

Naur on kindel, et temast vabanemine polnud vallavanema initsiatiiv. “Talle surus selle mõtte pähe volikogu enamus,” on Naur veendunud, lisades, et küllap oli üheks põhjuseks seegi, et ta on kaheksa aastat Jõhvi volikogu liikmena olnud praeguste võimulolijate vastasleeris. “See on väikelinna väikeste inimeste suur poliitika,” sõnas ta.

Jõhvi volikogu endine esimees, praegu opositsiooni kuuluv Niina Neglason ütles, et “Kalev Nauri kallal urgitsemine algas juba ammu, kui volikogu esimees käis ja sekkus vallavalitsuse töösse, nõudes näiteks ametijuhendeid”. Tema sõnul ei juhi aga praegu Jõhvi vallavalitsust mitte vallavanem, vaid volikogu koalitsioon. See, et Nauri ja Enoki omavahelised suhted on varasemast ajast olnud halvad, on tema sõnul teada fakt, “kuid selline vajaliku spetsialisti päevapealt vallandamine kahjustab vallavalitsuse tööd, sest selle ametniku tegevus puudutab väga paljusid inimesi ja ettevõtteid”.

Enok eitab vaenusuhteid

Volikogu esimees Teet Enok eitas oma seotust Naurist vabanemisel. “Oleme kriitiliselt arutanud üldisemalt majandusosakonna tegevust ja tegevusetust. Personaalküsimustega volikogu liikmed ei tegele. Selle isiku eraldiseisvalt välja toomine pole korrektne,” sõnas Enok.

Volikogu esimehe sõnul tuleb majandusosakonda tugevdada ja kompetentsi tõsta ning see on olnud üldine volikogu liikmete arvamus. “Kiidan heaks vallavanema tegevuse osakonna tugevdamise heaks.”

Enoki kinnitusel on ta kritiseerinud vallavalitsuse osakonna tegematajätmisi Jõhvi jalgpallistaadioni, Säästumarketisse viiva kergtee, ehitusregistrisse kannete tegemise ja tähtaegadest kinnipidamise puhul. “Küsimused on osakonnaülesed ja vajavad siiani lahendusi.”Küsimusele, kuidas ta kommenteerib väiteid, et ehitusspetsialistist vabanemine on poliitiline kättemaks, vastas Enok: “Ma ei kommenteeri Kalev Nauri isiklikke arvamusi.”

Ta eitas ka isikliku vaenu olemasolu Nauri vastu aastaid tagasi toimunud intsidendi tõttu, kus Enoki ehitusfirma Katevara jäi toona Soome kontsernile Ruukki võlgu ja viimase Ida-Viru müügiesindajana töötanud Naur pöördus võla kättesaamiseks inkassofirmasse.

“Kalev Naur liialdab oma arvamusega. Kui Kalev Nauri isik sellele ametikohale esitati, kiitsin ma algatuse heaks. Isiklikult soovin talle edaspidiseks edu ja jõukohaseid väljakutseid,” sõnas Enok.