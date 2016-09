Põhjarannik laupäeval, 3. septembril

3. september 2016

* Jõhvi vallavanem Eduard East tegi ehitusspetsialistile Kalev Naurile ettepaneku ametist lahkumiseks, viimane seostab seda enda kunagise osalusega volikogu töös praeguse võimu vastasleeris. East ei soovinud Nauri lahkumist põhjalikumalt selgitada, kuid tunnistas, et töö kohta tal ehitusspetsialistile mingeid etteheiteid polnud. Naur on kindel, et temast vabanemine polnud vallavanema initsiatiiv. “Talle surus selle mõtte pähe volikogu enamus,” on Naur veendunud, lisades, et küllap oli üheks põhjuseks seegi, et ta on kaheksa aastat Jõhvi volikogu liikmena olnud praeguste võimulolijate vastasleeris. “See on väikelinna väikeste inimeste suur poliitika,” sõnas ta.

* Ida-Virumaal, kus on siiani puudunud psüühikahäiretega inimestele kogukonnas elamise teenus, soovitakse seda välja arendada nii Mäetagusel kui Jõhvis. Nii Alutaguse hoolekeskus Mäetagusel kui Jõhvi vald esitasid eelmisel nädalal taotluse Euroopa regionaalarengu fondi, et arendada välja teenus, mis pakuks psüühikahäiretega inimestele abi ja juhendamist igapäevaelu korraldamisel. Mäetagusel soovitakse selleks ehitada kolm 10kohalist maja; projekti maksumus on üle miljoni euro.

* Narva elektrijaamade seadmete teenindamise ja remondiga tegeleva rahvusvahelise suurettevõtte Alstom Eesti allüksuses septembris kavas olnud koondamine on edasi lükatud hilissügisesse, kuid see tähendab, et veel sel aastal kaotab ettevõttes töö siiski ligikaudu sada inimest. Töökassa hinnangul on tegu heade spetsialistidega, kes peaksid olema nõutud ka teistes ettevõtetes, kuid seal ei pruugi nad teenida sama head palka kui praegu.

* Põhjaranniku pikk laupäevane intervjuu on seekord Narvast pärit, kuid viimased kümme aastat Londonis elava ja töötava kunstniku Maria Kapajevaga, kes räägib, mida ta on teinud viimased kaks kuud Narva kunstiresidentuuris ja mida kujutab tema kunstiprojekt, mille keskmes on Kreenholmi manufaktuuri sotsiaalne pärand üleminekuajal: tekstiilivabriku endiste töötajate isiklik ja kollektiivne mälu pärast Nõukogude Liidu lagunemist.