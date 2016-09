Põhjarannik reedel, 2. septembril

2. september 2016

* Tänases Põhjarannikus on pikem lugu sellest, mille eest ja miks endine Kohtla vallavanem Hannes Lumiste nõustus kokkuleppemenetluse käigus enda süüditunnistamisega korruptsioonikuriteos, mis tõi talle kahe aasta pikkuse tingimisi vangistuse. Lumiste räägib, et nõustus kokkuleppemenetluses end süüdi tunnistama rahalistel kaalutlustel. “Arutasin advokaadiga seda küsimust ja ta ütles, et kui tahan edasi minna, tuleb arvestada veel kuni 3000 euro suuruse kuluga,” lausus Lumiste, lisades, et umbes sama suure summa oli ta selleks ajaks kulutanud ja tal lihtsalt polnud enam raha advokaadile maksmiseks.

* Ida-Virumaal läks eile esimesse klassi 1340 last, keda oli 30 võrra vähem kui eelmisel õppeaastal. Üle Eesti kooliminejate arv kasvas. Ida-Viru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kaarin Veinbergs märkis, et maakonnas on endiselt ka selliseid koole, kus tarkust asub taga nõudma mõni üksik laps. Nii läheb Sondas esimesse klassi üks ning Maidlas, Tudulinnas ja Lohusuus kaks last.

* Põhjaranniku arvamusküljel on intervjuu kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras lubab, et kaitsevägi läheb narvalastele lähemale ning hakkab ennast neile tutvustama nende oma keeles ja meeles, lootuses, et piirilinlased hakkavad Eesti riigikaitsesse panustama senisest rohkem.

* Ida-Virumaal kipuvad võistkondlikud spordialad järjepanu välja surema. Kiviõli Irbise jalgpallimeeskond jättis augustis rahapuuduse tõttu hooaja pooleli, põlise jäähokikantsi Kohtla-Järve esindusmeeskond Viru Sputnik loobus eelseisval hooajal Eesti meistrisarjas osalemisest. Põhjusteks on nii tasemel mängijate vähesus kui ka raskused hooajaks vajaliku eelarve kokku kogumisega.