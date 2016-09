Kohtla-Järve otsib linnapead

2. september 2016

Kolmapäeva õhtupoolikul seisid Kohtla-Järve linnavalitsuse hoone esisel trepil abilinnapead Deniss Veršinin ja Vitali Borodin ning volikogu liige Viktoria Tsventarnaja ning rääkisid omavahel sellest, et linnapea amet pole mingi meelakkumine. Samas on tõenäoline, et just üks neist kolmest võib saada järgmiseks Kohtla-Järve linnapeaks.

Alates teisipäevast ei ole kohtus korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov enam ametis ja tema kohuseid täidab praegu linna põhimääruse järgi abilinnapea Ljudmilla Jantšenko.

Selget eelistust praegu pole

Eilsel korralisel volikogu istungil linnapea küsimust ei arutatud, kuna Solovjovi süüdimõistev otsus jõustus alles esmaspäeval, aga volikogu istungi päevakord tuleb kinnitada neli päeva enne. Eile tegid seitse volikogu liiget taotluse kutsuda hiljemalt nelja tööpäeva jooksul kokku erakorraline istung, et vormistada volikogu poolt Solovjovi ametist vabastamine.

Linnavolikogu esimees Riina Ivanova ei usu, et samal istungil õnnestuks ka uus linnapea valida. “Praeguseks ei ole keegi ettepanekuid teinud. Ma ootan neid,” ütles Ivanova, märkides, et loodetavasti valitakse uus linnapea 28. septembril toimuval istungil.

Ta lisas, et ta ise on küll mõnede võimalike kandidaatide üle mõelnud, kuid ta pole veel valmis neid avalikult välja ütlema. Enda kandideerimise linnapeaks Ivanova välistas.

Volikogu noorsoo- ja spordikomisjoni esimees Anton Dijev kinnitas, et võimalike linnapea kandidaatidena on kõlanud küll nii Borodini, Veršinini kui Tsventarnaja nimed, kuid volikogus suurt ülekaalu omav valimisliit Usaldus ei ole linnapea küsimust veel arutanud.

Samas oli Dijev seda meelt, et uus linnapea tuleks valida võimalikult kiiresti. “See pole hea, kui linnapead pole. Läbirääkimised võimalike kandidaatidega peaksid toimuma lähipäevil,” rääkis Dijev, leides, et sugugi halb poleks ka variant, kui linnapeaks tuleks inimene väljastpoolt Kohtla-Järvet.

Tsventarnaja: saaksin hakkama

Varem aastaid abilinnapea ametis olnud, kuid praegu Nikolai Ossipenkole kuuluvat prügiveoettevõtet Ekovir juhtiv linnavolikogu liige Viktoria Tsventarnaja ütles, et talle pole linnapea kohta keegi pakkunud. “Ma tean täpselt, et olen võimeline seda tööd tegema, aga mul on praegu väga huvitav töö ja otsuse tegemine oleks minule väga raske valik,” vastas ta küsimusele, kas ta ise oleks huvitatud linnapea ametist.

Samas on teada, et Tsventarnaja suhted Riina Ivanovaga ei ole sugugi kõige soojemad juba sellest ajast, kui mõlemad olid Kohtla-Järve abilinnapead. Tsventarnaja püüdis mullu jätta volikogu esimeest palgata, kui ei leidnud sellele algatusele toetust. “Riina Ivanova kui isiku vastu ei ole mul midagi. Kuid ma olen jätkuvalt seisukohal, et Kohtla-Järve linnavolikogu esimehe amet ei peaks olema tasuline,” sõnas ta.

Abilinnapea ja varem Alajõe vallavanem olnud Vitali Borodin tunnistas, et tal endal on huvi linnapeaks asumise vastu olemas, kui ta ei usu, et reformierakondlasest võiks saada linnapea Kohtla-Järvel, kus võim on nii tugevasti Keskerakonna käes. “Minuga ei ole sel teemal keegi mitte midagi rääkinud,” tõdes ka tema, lisades, et Reformierakonnast ta linnapea tooli nimel välja astuma ei hakka.

Ka Deniss Veršinin ütles, et temaga ei ole linnapea kohast keegi seni kõnelnud.

Korb lepiks ka reformierakondlasega

Linnavõimu viimased 20 aastat kontrolliv riigkogu liige ja Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna esimees Valeri Korb ütles, et ei hakka spekuleerima teemal, kes võiks olla Kohtla-Järve jaoks hea järgmine linnapea. “Ma saan aru, et igasugused nimed käivad praegu läbi, aga ootame natuke. Kaks päeva püüdsin riigikogus presidenti valida. Las 1. september saab mööda, koolid alustavad tööd, siis hakkame arutama,” sõnas ta.

Korb pidas samas oluliseks, et järgmine linnapea saaks riigivõimu poolt senisest rohkem toetust. Küsimusele, kas see tähendab, et keskerakondlik Kohtla-Järve võim võiks määrata linnapeaks reformierakondlase, vastas Korb, et parteiline kuuluvus iseenesest Borodinile takistuseks ei saaks ja erakonna vahetamist temalt ei nõutaks. “Jumala pärast, seda ei ole vaja tal teha,” kinnitas Korb. “Vaatamata sellele, et Borodin kuulub Reformierakonda, ei saa ma öelda, et ta pahasti töötaks.”

Korb tunnustas ka 13 aastat linnapea ametis olnud Jevgeni Solovjovi. “Tema ja ta meeskond töötasid hästi. Mul ei ole talle midagi ette heita,” sõnas ta.

Küsimusele, kas tema meelest sai Solovjov teenitud karistuse või oli kohtuvõim tema suhtes ebaõiglane, vastas Korb: “Ma ei leia, et tema süüdimõistmine on õiglane, ja kahju, et riigikohus ei võtnud tema asja arutada.”