Kas Solovjovi lugu avab volikogu silmad?

2. september 2016

See, et Kohtla-Järvele on vaja lähitulevikus uus linnapea leida, poleks tohtinud linnavolikogule üllatusena tulla.

13 aastat linnavalitsust vedanud Jevgeni Solovjov oli juba varem kahes kohtuastmes korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud. Võis eeldada, et tema ametis hoidmisega ei saa lõputult venitada, sest varem või hiljem see otsus ka jõustub. Et riigikohtu meelest ei olnud süüdimõistva otsuse menetlusse võtmine põhjendatud, jõudis “varem” siiski oodatust veidi kiiremini kätte. Nüüd tuleb linnas võimu üle kontrolli omavatel juhtfiguuridel jõuda ruttu selgusele, kellele see ametikoht usaldada.

Ühelt poolt peab tulevane linnapea olema linna valitsemise üle mõjujõudu omavatele isikutele kuulekas ega tohiks senises valitsemissüsteemis mingeid äkilisi pöördeid ette võtta. Samas peab Eesti suuruselt viienda linna meer olema kindlasti võimekas omavalitsusjuht, kes suudaks riigis võimulolijatega võrdsel tasemel suhelda ja linna huvide eest seista. Sellistele nõudmistele vastavaid juhte pole sugugi lihtne leida. Pealegi pole kaugeltki kõik, kes eelduste poolest sobiksid, huvitatud Kohtla-Järve-suguse mainega linna tulema.

Nüüd, mil lõpuks ka jõustunud kohtuotsus käes, on volikogu poolt äärmiselt oluline tunnistada, et selle juhtumi puhul pole tegu vaid Solovjovi isikliku vääratusega, vaid korruptiivse valitsemissüsteemiga. Kui selle tõsiasja ees silmad kinni pigistatakse, siis pole kahjuks põhjust loota põhimõttelisi muutusi ka uuelt linnapealt ega uut hoogu linna arengule.