Põhjarannik neljapäeval, 1. septembril

1. september 2016

* Kõik Ida-Viru omavalitsused maksavad esimesse klassi minejale ranitsatoetust või annavad kinkekaardi. Sealjuures on kõige väiksema ja suurema toetuse vahe kümnekordne. Kõige heldemad koolimineja toetused on nn põlevkivivaldades Mäetagusel ja Illukal. Näiteks Mäetaguse vald maksab 192 eurot, aga ainult oma valla põhikooli 1. klassi õppima asuvatele lastele. Iisakus vallas seevastu antakse kooliminejatele vaid 20 euro suurune kinkekaart ja omanimeline sussikott.

* Kose metsast Pannjärvele rattasõiduks sobivat teed otsima läinud Jõhvi valla elanik Avar Pentel sattus endale tundmatu seeneliigi peale, mis osutus Eestis haruldaseks nabatorikuks. Tegemist on nabatoriku esimese leiuga Ida-Virumaal. Mükoloog Urmas Kõljala sõnul on nabatoriku leiukohti Eestis vaid kümmekond. Kõige põhjapoolsem leiukoht oli seni Jõgevamaal.

* Eile õhtupoolikul seisid Kohtla-Järve linnavalitsuse hoone esisel trepil abilinnapead Deniss Veršinin ja Vitali Borodin ning volikogu liige Viktoria Tsventarnaja ning rääkisid omavahel sellest, et linnapea amet pole mingi meelakkumine. Samas on tõenäoline, et just üks neist kolmest võib saada järgmiseks Kohtla-Järve linnapeaks. Kohtla-Järve vajab uut linnapead, kuna 13 aastat selles ametis olnud Jevgeni Solovjovi volitused katkesid järsult sel teisipäeval, kui jõustus teda korruptsioonikuritegudes süüdimõistev kohtuotsus, sest riigikohus ei võtnud tema kaebust menetlusse. Selget eelistust, kes võiks saada järgmiseks linnapeaks volikogu liikmetel eile veel polnud.