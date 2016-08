Trans leidis lõpuks võidusoone

31. august 2016

Eesti meistriliiga viimase vooru suurima üllatuse valmistas kogu hooaja tabeli alumises pooles siplev Narva Trans, kui alistas 3:1 medalite pärast heitleva paljukordse meistri Tallinna Levadia.

Tähelepanuväärne, et kui ajavahemikus märtsi algusest kuni augusti keskpaigani oli Transil kirjas vaid viis võitu, siis viimase kahe nädala jooksul on kõigis kolmes kohtumises platsilt lahkutud rõõmsate nägudega.

Kui eelviimasel kohal oleva Pärnu linnameeskonna alistamine oli Narva jaoks nii-öelda kohustuslik, siis eespool olevast Tartu Tammekast jagusaamine võimaldas Transil kerkida tabelis seitsmendaks. Teisel kohal oleva Tallinna Levadia põrmustamine läinud reedel, olukorras, kus narvalastel pidid mängust eemale jääma kaks nende põhimeest Dmitri Barkov ja Dmitri Prošin, on kahtlemata senise halli hooaja kõige säravam õnnestumine.

“Võtsime Levadialt mängutuju ära!”

Seejuures võeti mulluse hõbeda üle puhas seljavõit. Avapoolajal kasutasid Levadia kaitseliini eksimused ära Kirill Nesterov ja Rizvan Umarov. Transi kapteni Roman Nesterovski 51. minutil sooritatud kaunis karistuslöök otse väravanurka oli kui viimane nael Levadia kirstu. Pealinna meeskonna ainus vastuvärav tuli viimasel lisaminutil, kui mängu saatus oli otsustatud ja Transi mängijad korraks jala sirgu lasid. Igatahes tegi Trans ära selle, mis kodumaakonna rivaalil, tabelis viiendal kohal oleval Sillamäe Kalevil pole tänavu veel õnnestunud − nad alistasid esineliku meeskonna.

Kuigi mitmete Eesti jalgpallivaatlejate hinnangul on Levadia tegutsenud viimastes kohtumistes tujutult, ei kahanda see Transi presidendi Nikolai Burdakovi hinnangul võidu väärtust. “Iga meeskond tegutseb platsil nii, nagu vastane laseb. Kohtumise alguses jäime ise nende tugeva surve alla, kuid pidasime vastu. Edasi panime korraliku pressi peale ega lasknud neil oma plaanitud mängu mängida. Sellest võis jääda ka mulje, et Levadia jalgpalluritel pole tuju. Meie poisid võtsid neilt selle ära,” tõdes ta.

Medaleid enam ei püüa

Burdakov sõnas, et on hooaja alguses peale arvanud, et praegune koosseis peaks olema suuteline ka liiga tippudega võrdselt mängima, kuid paraku ei olnud tema usk punktitabelis kinnitust leidnud. “Kogu aeg jäi justkui midagi puudu. Kõige rohkem ilmselt sellest, et mängijad ei suutnud häälestuda piisavalt igaks kohtumiseks ja võidelda täiega avavilest kuni lõpuminutiteni. Viimastes mängudes on see õnnestunud ja on tulnud ka võidud,” rääkis ta lahti edu tagamaad. “Tahaks väga, et suudaksime sel positiivsel lainel püsida hooaja lõpuni.”

Kuigi hooaja viimase veerandiga ei ole varem kaotatut tasa teha ning medalikohtadele tõusta enam võimalik ning liigast väljalangemine samuti ei ähvarda, ei tohiks mängijatel motivatsiooniprobleeme tekkida. “Põhiline, mis peaks neid kannustama endast kõike andma, on tahtmine tõestada, et nad ikkagi on head mängumehed,” leidis klubi president.

Sillamäe napsas punkte liidrilt

Lõppenud vooruga tasub rahule jääda ka Sillamäe Kalevil, kel õnnestus teha koduväljakul 0:0 viik liidrikohal oleva Tallinna Infonetiga. Kõik kolm sel hooajal nende vahel toimunud kohtumist on lõppenud viigiga ja Kalev on ainus klubi, keda Infonetil pole õnnestunud tänavu võita.

Infonet ründas küll rohkem, kuid Kalevi kaitsjad ja väravavaht Mihhail Starodubtsev tegutsesid kindlalt ja hoidsid oma värava puutumatuna.

Eesti rahvuskoondise mängude tõttu on meistriliigas nüüd paarinädalane paus. Küll aga peetakse sel ajal karikasarja 1/16-finaali mänge. Kalevil seisab 1. septembril ees küllaltki raske mäng Viljandis, kus tuleb vastamisi minna sealse Tulevikuga, kes on praegu esikohal esiliigas ja kindlalt teel järgmiseks hooajaks meistriliigasse.