Kiviõli regiooni uus nimi on ühinemislepingust puudu

31. august 2016

Kiviõli regiooni omavalitsuste ühinemisleping on kaante vahel ja läheb pärast esimest lugemist avalikustamisele, kuid nimeküsimust pole suutnud ühinejad seni veel lahendada.

Kiviõli linna ning Lüganuse ja Sonda valla ühinemislepingu parandatud versioon sai augustis kaante vahele ja septembris läheb leping esmalt volikogudesse esimesele lugemisele ja kohe seejärel avalikustamisele. Senini on aga nimekoht täitmata, sest omavalitsused pole nime puhul kokkuleppele jõudnud.

Variante kolm

Kiviõli regiooni omavalitsuste nimedest kaks on laual olnud algusest peale: Kiviõli leiab, et nimi võiks tulla keskusepõhiselt Kiviõli, Lüganuse on seisukohal, et kasutusele tuleks võtta kihelkonna ajalooga Lüganuse. Sonda, kes oma nime valikuvariandina lauale pole pannud, näeks parema meelega, et uus omavalitsus kannaks ka uut nime.

Võimaliku uue nimevariandina oodati inimestelt pakkumisi loodud ühinemisfoorumis. Variantidena on läbi käinud nii muinasajaloolise maakonna Askele nimi kui ka Kesk-Viru ning viimasena Virumäe valla nimi. “Eks igal nimel on oma head ja vead, aga meie hinnangul võiks Virumäe olla hea valik kõigi jaoks, sest mäed on olemas kõigis senistes omavalitsustes,” ütles Sonda vallavanem Andrea Eiche.

Virumäe nime pakkujaks oli kooliõpetaja, kes põhjendas seda just mägede, eelkõige tehismägedega, mis on sümboolsed ja erilised ning olemas nii Kiviõli linnas kui Lüganuse vallas. Sondas on olemas looduslikud mäed − neile kuulub Ida-Virumaa kõrgeima tipu tiitel.

Kiviõli linnapea Nikolai Vojeikini sõnul on nimevariant kenasti sõnastatud ja põhjendatud, aga valiku tegemine jääb volikogudele. Kuidas valimist teha nii, et Kiviõli kõrval jääks kõlama ka Lüganuse ning väikese Sonda hääl, tuleb korralikult läbi mõelda.

“Enne liitumislepingu lõplikku heakskiitmist peab nimi olemas olema,” ütles Vojeikin. Millal nimeküsimus võiks lahenduse saada, pole praegu veel selge.

Tegevuste ja investeeringute kava valmis

Küll on üsna täpselt paika pandud need tegevused ja eeltööd, mis tahetakse ära teha enne 2017. aasta valimisi. Nii kuulutatakse järgmisel aastal välja konkurss uue valla sümboolika leidmiseks. Lisaks peab kaante vahele saama uus põhimäärus, sotsiaaltoetuste maksmise kord, aga ka juhtimisstruktuur koos palgaastmestikuga, arengukava projekt ja eelarvestrateegia.

Iga omavalitsus on teinud nimekirja oma investeeringutest ja seadnud selle prioriteetsusjärjekorda. Ühisprojektidena on välja toodud perearstikeskuse väljaehitamine ja kaldteede ehitamine valla objektide juurde.

Kiviõli olulisemad investeeringuvajadused on Kiviõli vene kooli hoone, Kiviõli 1. keskkooli ujula ja kunstide kooli hoone rekonstrueerimine. Lüganuse prioriteedid on Püssi Viru tänava rekonstrueerimine, teede uuendamine ja sotsiaalkorterite rajamine. Sonda peab kõige olulisemaks interaktiivse raudteemuuseumi ja külastuskeskuse rajamist, Sonda aleviku kanalisatsiooni rekonstrueerimist ja ehitamist ning kooli staadioni korrastamist.

Lisaks prioriteetsetele investeeringutele on kaardistatud ka hulk väiksemaid investeeringuid omavalitsuste lõikes.