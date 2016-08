Põhjarannik teisipäeval, 30. augustil

30. august 2016

* 13 aastat Kohtla-Järve linnapeana tegutsenud Jevgeni Solovjov peab ametist lahkuma, sest riigikohus ei võtnud tema kaebust süüdimõistva otsuse kohta eile menetlusse. Samamoodi jõustus süüdimõistev otsus ka endise linnapea ja aselinnapea Jüri Kollo suhtes, kes peab nüüd volikogust lahkuma.

Sellega on jõudnud finišisse Kohtla-Järve linnajuhtide korruptsioonilugu, mille kriminaalmenetlus algas juba enam kui seitse aastat tagasi. Esimese ja teise astme kohtute süüdimõistvatele otsustele vaatamata ei pidanud varem ei Solovjov ise ega linnas võimul olevad keskeerakondlased vajalikuks linnapea ametist taandumist.

* Kiviõli regiooni omavalitsuste ühinemisleping on kaante vahel ja läheb pärast esimest lugemist avalikustamisele, kuid nimeküsimust pole suutnud ühinejad seni veel lahendada. Nimeks kandideerivad Kiviõli, Lüganuse ja Virumäe. Tänasest Põhjarannikust saab üksikasjalikumalt teada, mida tulevases suures omavalitsuses on kavas korda saata. Investeeringute nimekirjas on näiteks mitmete koolimajade renoveerimine, aga ka näiteks Kiviõlisse kõlakoja ja Sondasse raudteemuuseumi rajamine.

* Iisaku vallavanem Raivo Raap tõdeb, et riik pole Peipsi põhjarannikule viimase veerandsajandi jooksul ühtegi korralikku investeeringut teinud. “Selle koha pealt on olukord riigi tasandil väga hapu. raha on jagatud ainult näpuotsaga,” nentis Raap. Iisaku vald taotleb riigilt nüüd raha Kauksi rannahoone ja rannapromenaadi rajamiseks.

* Tänanesest Põhjarannikust leiab ka reportaažid, kuidas tähistati nädalavahetusel kaevurite päeva Kohtla-Nõmmel ja Toila rannas muinastulede ööd.