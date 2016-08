Narva politseijaoskond võitis kutsemeisterlikkuses kaks karikat

29. august 2016

Üleriigilised politsei kutsemeisterlikkuse võistlused lõppesid Narva politseijaoskonnale üliedukalt: avalikus arvestuses tehti tuul alla ka välismaalt tulnud võistkondadele.

Kaks päeva Pärnumaal toimunud üleriigilistel politsei kutsemeisterlikkuse võistlustel valitses tugev konkurents. Mõõtu oli tulnud võtma 33 võistkonda, nende seas kolleegid Lätist, Leedust ja Soomest ning meeskonnad sisekaitseakadeemiast ja maksu- ja tolliametist.

“Jah, konkurents oli tugev,” tõdes Narva võistkonda kuulunud patrulltalituse juht Aleksandr Urb, kelle sõnul suurendas seda ka piiri tagant saabunud meeskondade osavõtt.

Nii nagu töö juures

Esimesel võistluspäeval pandi proovile teadmised seaduse tundmises, isikutuvastamises, vigursõidus ning tulirelva kasutamises.

Teisel võistluspäeval lahendasid meeskonnad merepääste juhtumit, astusid avaliku suhtluse tarvis kaamera ette ning lahendasid olukorda, kus inimesed vajasid politsei abi. Võistlused lõpetas meeskonnavaimu proovile pannud kombineeritud teatevõistlus.

Kõik ülesanded olid Urbi sõnul elulised. “Need tulenesid reaalsetest olukordadest, mida meil tuleb oma töös iga päev lahendada,” sõnad ta. “Nii et me tegutsesime võistlustel täpselt nii nagu nagu töö juures, me ei teinud midagi erilist.”

Ülesannete lahendamisel hinnati lisaks teadmistele ja vilumusele politseinike suhtlemisoskust, hoolivust ja oskust abivajajat märgata.

Üks valdkond siiski oli, millega Narva võistkond polnud varem kokku puutunud. “Merepääste oli meile uudne ala, sellega me ei tegele,” märkis Urb. Vaatamata sellele lõpetati võistlus ka sel alal arvestatava tulemusega − viienda kohaga.

Väga hea tase

Narvalaste meeskonnast, kuhu kuulusid Urb, patrulltalituse välijuht Mihhail Denissov, piirkonna vanem Jelena Roos-Metsma ja Dmitri Gorelov Narva kordonist, oli üldarvestuses parem vaid Pärnu politseijaoskond, kes pälvis esikoha, ning teiseks tulnud keskkriminaalpolitsei esindajad.

Kuid lisaks kolmanda koha karikale võitsid narvalased kutsemeisterlikkuse võistlustel esikoha karika, seda avalikus arvestuses, kus pingerea moodustamisel said kaasa rääkida ka välismaalt tulnud võistkonnad. “Eesti keelt ja seadusandlust tundmata ei saanud nad kõikidel aladel kaasa lüüa,” selgitas Urb.

Kõige paremaid tulemusi näitasid narvalased laskmises, kus Gorelov ja Denissov saavutasid alavõidu, ning kombineeritud teatevõistluses. Ka taktikalise ülesande lahendamisel tehti hea tulemus: võimalikust 200 punktist saadi kirja 195. “Tegemist oli simuleeritud olukorraga − väljakutse vahendamisega, kus me täitsime turvataktika nõuded ega eksinud ka juriidikas, kuid väike ebatäpsus jättis meid maksimumpunktidest ilma,” selgitas Urb.

Ida prefektuur oli võistlustel esindatud nelja võistkonnaga. Kõik nad jõudsid kümne parema hulka. Urb: “See näitab Ida prefektuuri väga head taset.”

Kuid Narva politseijaoskond on saavutanud kutsemeisterlikkuse võistlustel veelgi paremaid tulemusi: mullu tuldi sealt kahe võidukarikaga, olles kõige parem nii üld- kui avatud arvestuses. “Analüüsime, mis meil seekord kehvemini läks, teeme sellest järeldused ning proovime tuleval aastal taas kaks võidukarikat koju tuua,” märkis Urb.