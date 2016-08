Viis Ida-Viru valda lähevad riigi vastu kohtusse

26. august 2016

Umbes 20 Eesti valda, neist viis Ida-Virumaalt, kavatsevad riigikohtult selgust saada, kas haldusreformi seaduses ette nähtud valdade sundliitmine ja vähemalt 5000 elaniku nõue on põhiseadusega kooskõlas.

Esimesena viis haldusreformi seaduse riigikohtusse Kõpu vald Viljandimaalt, seda juba juuni alguses. Valla hinnangul on haldusreform seotud riikliku sunniga ning seda sõltumata sellest, kas haldusreformi puhul on rakendatud sundi tähtaegade osas vabatahtlikuks ühinemiseks või tehtud haldusterritoriaalne muudatus riigi algatusel, samuti tekivad mõlemal juhul kulud, kuid nende hüvitamine ei toimu võrdsetel alustel.

Paar nädalat tagasi Varuli advokaadibüroos valminud haldureformi seaduse õiguslik analüüs andis teistelegi omavalitsustele söakust juurde.

Analüüsist selgus, et haldusreform rikub mitmes punktis liialt omavalitsuste põhiseaduslikke õigusi. Keskne kriitika on suunatud seaduse nende sätete vastu, mis lubavad valitsusel valdu sundliita: leitakse, et sundühendamiseks on ette nähtud ebamõistlikult lühike aeg, samuti pälvis kriitikat nõue, et omavalitsuses peab tulevikus olema vähemalt 5000 elanikku.

Varuli meeskond leidis ka, et kava jätta liitumistoetuseta need omavalitsused, kelle liitumine pole vabatahtlik, vaid valitsuse korraldatud, rikub võrdse kohtlemise põhimõtet.

Volikogudel läheb kiireks

Vaivara vallavanema ja Ida-Virumaa omavalitsusliidu juhi Veikko Luhalaiu sõnul on kavatsusest haldusreformi seaduse pärast kohtusse pöörduda rääkinud umbes kahekümne valla juhid üle Eesti. Kui paljud neist tegelikult selleni jõuavad, selgub siis, kui volikogud on oma otsuse teinud.

“Kõpu on juba kohtusse pöördunud, eraldi läheb tõenäoliselt seda teed ka Juuru vald, kes tellis õigusliku analüüsi advokaadibüroolt HansaLaw, ülejäänud esitavad Varuli advokaadibüroo vahendusel ühise taotluse,” rääkis ta.

Riigikohtult taotletakse põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamist ning haldusreformi seaduse sundliitmist käsitlevate punktide kehtetuks tunnistamist nende põhiseadusvastasuse tõttu.

Omavalitsustel on otsuse tegemiseks veel vaid mõned päevad, sest riigikohus hakkab Kõpu valla taotlust arutama septembris ning suure tõenäosusega menetletakse seda koos teiste samateemaliste taotlustega.

“Oleme omavahel kokku leppinud, et deadline on 29. augustil,” ütles Luhalaid.

Sunni asemel paluda

Ida-Virumaal on kaks vallavolikogu juba kohtusse pöördumisele “jah” öelnud − Tudulinna eelmisel nädalal, Vaivara eile.

“Liitumisläbirääkimisi jätkame ikka. On selge, et üksi me edaspidi hakkama ei saa, finantsiline seis on selline, et kellegagi peame niikuinii liituma. Aga me tahame ise otsustada, kellega ning millise piirini on see liitumine mõistlik ja kasulik,” põhjendas kohtu poole pöördumise kasuks otsustamist Tudulinna vallavolikogu esimees Andrus Valdre.

Ühinemisläbirääkimisi Narva-Jõesuuga jätkab ka Vaivara vald.

“Olenemata riigikohtu otsusest, läheme kõnelustega edasi; kui see, milleni jõuame, meile sobib, siis liitume; kui mitte, siis pole riigi asi meile ette kirjutada, kuidas peame edasi minema,” ütles Veikko Luhalaid.

Tema sõnul peaks riik sundimise ja karistamisega ähvardamise asemel (seadus näeb ette, et vabatahtlikult mitte liitunud ehk sundliidetavad omavalitsused jäetakse ühinemistoetusest ilma) pöörduma praegu väga hästi hakkama saavate omavalitsuste poole − ressursivallad, aga ka muud tugevad vallad, näiteks Ülenurme ja Luunja Tartumaal − hoopis palvega, et nood mõne nõrgemal järjel omavalitsuse enda tiiva alla võtaksid.

Otsused tehakse lähipäevil

Illuka ja Lüganuse volikogu otsustavad kohtusse pöördumise tänasel istungil.

“Eesmärk ei ole kogu seadust läbi kukutada; me ei vaidlusta vabatahtlikkuse alusel liitumise õiguspärasust. Tahame, et meile jääks õigus valida, kas liituda või mitte,” selgitas Illuka vallavolikogu esimees Paul Kesküla.

Lüganuse vallavolikogu esimees Marja-Liisa Veiser rääkis, et eelmisel esmaspäeval arutasid seda teemat vallavolikogu ja -valitsuse ning ühinemistöögrupi liikmed.

“Valdavalt toetati kohtusse pöördumist, aga otsustab muidugi volikogu,” ütles ta. “Eesmärk on juhtida riigi tähelepanu selle seaduse pinnapealsusele. Haldusreformi kriteerium peaks olema elanike rahulolu, aga mitte elanike arv.”

Mäetaguse volikogu teeb oma otsuse esmaspäeva hommikul.

“Me läksime läbirääkimiste laua taha ainult sellepärast, et seaduses on see sundliitmine. Kui see peaks kohtusse pöördumise tulemusena sealt ära kaduma, eelistame omaette jääda,” põhjendas volikogu esimees Veljo Kingsep selle punkti päevakorda panemist.

Läbirääkimisi naaberomavalitsustega jätkavad needki omavalitsused esialgu igal juhul.

“Usun piirkondlikku koostöövajadusse ja mingite asjade ühiselt tegemisse,” toonitas Paul Kesküla. “Isegi kui läbirääkimised liitumisega ei lõpe, toovad need välja koostöökohad.”

Teistele tulemus tasuta kätte

Kohtusse pöördumist kaaluvate või selle juba otsustanud omavalitsuste kohta ütles Veikko Luhalaid, et enamik neist on Tartu- ja Ida-Virumaa vallad.

“Sotsiaalne närv ja poliitiline närv on omavalitsustel erisugused,” tõdes ta. “Riigikohtu otsusest huvitatud omavalitsusi on muidugi palju rohkem, aga ülejäänud lasevad liugu nende valdade peal, kes maksavad advokaatidele ränka raha. Tulemus puudutab ju kõiki − ja need ülejäänud saavad selle tasuta kätte. Meie leiame, et ükski omavalitsus ei tohi oma elanike huvide kaitsmise eest karistatud saada.”

Riigikohus teeb valdade pöördumise kohta otsuse septembris. See tähendab, et vähemalt 5000 elaniku miinimumpiiri ning omavalitsuste sundliitmise seaduslikkus saab selgeks enne, kui 1. oktoobril kukub omavalitsuste jaoks tähtaeg, teatamaks, kellega vabatahtlikult ühinetakse.