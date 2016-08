Põhjarannik neljapäeval, 25. augustil

25. august 2016

Põhjarannik kirjutab esileheküljel, et viis Ida-Virumaa valda plaanivad riigi vastu kohtusse minna, sest pole nõus, et riik sunnib omavalitsusi jõuga liituma, seades elanike normiks 5000. “Meie leiame, et ükski omavalitsus ei tohi oma elanike huvide kaitsmise eest karistatud saada,” ütleb Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid.

***

Jõhvi vald ei nõustu ASi Hoolekandeteenused plaaniga tuua omavalitsusse suletavatest erihooldekodudest 20 psüühilise erivajadusega inimest. Samasugust kogukonnas elamise teenust arendab ka Jõhvi vald ise, ainult et oma elanikele. Klientide toomist mujalt vallavõimud ei toeta.

***

Eesti Energia põlevkivi kaevandamise ettevõtte Enefit Kaevandused uueks juhiks tõuseb Ahti Puur, kes kevadel lahkus VKG finantsjuhi kohalt. Senine kaevandusettevõtte tegevjuht Andres Vainola lahkub ametist 1. septembrist, ent jätkab Eesti Energia juhatuse liikme ning Enefit Kaevandused nõukogu esimehena.