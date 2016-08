Kuursaali omanik põhjendab investeeringute toppamist sõjahirmuga

23. august 2016

Narva-Jõesuus on alanud kuursaali ala valmis detailplaneeringu avalik väljapanek. Poollagunenud sõjaeelne hoone on juba kümme aastat ärimees Tiit Vähi käes ja on veel kauem olnud kuurortlinna arengupeetuse sümbol.

Narva-Jõesuu linnavalitsus kinnitas 2,91 ha suuruse ala detailplaneeringu, mis hõlmab kuursaali varemeid ja neid ümbritsevat territooriumi, ning eile algas selle avalik väljapanek, sealhulgas ka linna kodulehel. Kuigi linnavõimud ja kõikvõimalikud planeeringut kooskõlastavad asutused on sellega rahul, võib avaliku väljapaneku ajal tulla eraisikutelt vastuväiteid. Detailplaneeringuga saab tutvuda 14. septembrini.

Rohkem vaidlusi ei ole

2006. aastast on kuursaali omanik OÜ Navesco, mis kuulub Sillamäe sadama omaniku Tiit Vähi äriimpeeriumisse. Tehinguga sellele pandud investeerimiskohustused on ammu aegunud − kuurordi purunenud südamest pole saanud ei hotelli, kasiinot ega mingit avalikku ruumi, mis kuursaal määratluse järgi olema peaks.

Formaalseks takistuseks kuursaali arengus on selle omanik juba ammu nimetanud just nimelt detailplaneeringu puudumist: linnavalitsus ja ettevõtja vaidlesid palju aastaid, kes peab tasuma muinsuskaitse mälestisega ala projekteerimise eest. Kokkuleppele jõuti alles 2013. aastal ja siis tellis linn kohe OÜ-lt Zoroaster 5376 euro eest detailplaneeringu − selline oli pikaleveninud vaidluse hind.

Tõsi, kokkuhoiu mõttes ei hakanud linn tellima planeeringut kuursaali eraterritooriumile koos naabruses asuva suure linnapargiga.

Investorid on mures

Üks Tiit Vähi lähimaid partnereid, otseselt kuursaali küsimustega tegelev OÜ Navesco juhatuse liige Tõnis Seesmaa ütles möödunud nädalal Põhjarannikule, et nüüd, kui detailplaneering on sisuliselt valmis, pole kuursaali taastamise tähtajas ikkagi selgust.

“Arvan, et kuni me sõjaks valmistume, ei ole keegi valmis sõjatsooni investeerima,” pole Seesmaa ilmselgelt rahul Eesti majanduskliimaga, seda eriti Venemaa kapitalist sõltuvas kirdepoolses piiriäärses regioonis.

Kuigi 2013. aastal kohalike valimiste eel teatasid Tiit Vähi ja tookordne linnapea Raivo Murd (praegu linnavolikogu esimees) üllitises “Narva-Jõesuu”, et arvukate tõsiste läbirääkimiste tulemusel on leitud võimalused kuursaali taastamiseks: “OÜ Navesco omanik Tiit Vähi väljendas kohtumisel linna juhtkonna ja ärimeestega soovi jätkata planeeringut ning projekteerimist sel viisil, et ehitustööd saaksid alata 2015. aastal.”

Eile tunnistas Seesmaa, et kõik Navesco investeerimiste tähtajad on ammu ümber, kuid firmat ei torgi sellepärast keegi.

Kasiino küsimärgi all

Visioon kuursaali tulevasest rakendamisest pole ettevõtjal aastatega muutunud: avalikud asutused, firmad, juurdeehitises hotell koos sellega kaasnevate teenustega. Asjakohane eskiisprojekt valmis juba 2007. aastal.

Tõsi, Seesmaa sõnul on kasiino küsimärgi all: kuidas suhtub mänguasutusse EAS, kui sealt õnnestub kuursaali arenguks mingi kaasrahastusprogramm leida? “Minu meelest pole nad hotelli ehitamiseks valmis raha andma, kuid linnale avatud kultuurikompleksi jaoks võiks rahataotluse esitada,” arvas Seesmaa.