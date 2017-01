Põhjarannik kolmapäeval, 4. jaanuaril »

Artiklid Süda peopesal ja sulg paberil » Tänavu pälvis maakondliku suurima tunnustuse kultuuri vallas − elutööpreemia − armastatud Virumaa poetess Virve Osila. Tema 70. sünnipäevaks ilmunud kaheköiteline kogu valitud luuletustest kannab pealkirja “Süda peopesal”, mis tuletab meelde, et elu on and − nagu ka meid puudutav luule, mille kohta me tavaliselt ei tea, kust ja kuidas see tuleb.…

“Sõbrad ei näe ennekõike ratastooli, vaid ikka mind” » 13 aastat tagasi juhtus nii, et Alar pääseb liikuma vaid ratastoolis. Juhtus isegi hästi, sest arstide hinnangul oleks tast vabalt võinud saada eluaegne voodihaige. Praegu on ta ettevõtja, kes teeb ja toimetab nii Tallinnas kui ka Jõhvis, olles tööandja viiele inimesele. See juhtus…

Kuldse Kartuli laureaat » MTÜ Maria ja Lapsed juhataja Karis Mugamäe soosib nii asenduskodu juhina kui ka kasuemana laste suhtlust oma bioloogiliste vanematega. “Sest lapse jõud tuleb tema juurtest, olgu need, millised on,” põhjendab ta. SEB heategevusfond kogus traditsiooniliselt kokku tuhat jõulukingi soovi lastelt, kes elavad asendus- või…